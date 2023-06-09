Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
27.10.1871 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.10.1871 Анастасия Дмитриевна отец гренадерского полка короля Фридриха Вильгельма 3го рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Е... Показать все
Смерть
Неизвестно