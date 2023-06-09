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Анна Ивановна

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
Около 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
27.10.1871 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.10.1871 Анастасия Дмитриевна отец гренадерского полка короля Фридриха Вильгельма 3го рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Е... Показать все
Смерть
Неизвестно