Мертворождённая
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения07.11.1909
Дата смерти07.11.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1909
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Похороны
Неизвестно
Тарасово, Удмуртская Республика Россия