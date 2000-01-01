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Мертворождённая

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

07.11.1909

Дата смерти

07.11.1909

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909

Отец: Киселёв Лаврентий Николаевич

Мать: Киселёва Елена Киприановна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1909
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Похороны
Неизвестно
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
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