Подкопаева (Карцева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкопаева (Карцева) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1922

Дата смерти

15.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1922

Отец: Карцев Григорий Акимович

Мать: Карцева Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
17.03.1950

Дочь: Семыкина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Подкопаева Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкопаева Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артюхова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.05.2005