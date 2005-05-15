Подкопаева (Карцева) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1922
Дата смерти15.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1922
Рождение ребёнка
17.03.1950
Дочь: Семыкина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Подкопаева Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкопаева Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артюхова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.05.2005