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Федоров Филипп Андреевич

Место рождения

Большая Краснослободская, Пензенская губерния, Красный уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Андрей

Мать: не указана

Большая Краснослободская, Пензенская губерния, Красный уезд
Рождение ребёнка
09.09.1881

Сын: Федоров Иоанн Филиппович

Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна

Михайловское, Керенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Федоров Ананий Филиппович

Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Никанор Филиппович

Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно