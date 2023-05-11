Федоров Филипп Андреевич
Место рожденияБольшая Краснослободская, Пензенская губерния, Красный уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Андрей
Мать: не указана
Большая Краснослободская, Пензенская губерния, Красный уезд
Рождение ребёнка
09.09.1881
Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна
Михайловское, Керенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1902
Сын: Федоров Ананий Филиппович
Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Никанор Филиппович
Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Федорова Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно