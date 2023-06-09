Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)
Место рождения
Дата рождения10.12.1832
Дата смерти19.05.1897
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1832
Отец: Левинсон-Лессинг Давид
Мать: Розалия
Рождение ребёнка
24.09.1849
Дочь: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)
Рождение ребёнка
09.03.1861
Сын: Левинсон-Лессинг Франц (Федор Юрьевич)
Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)
Рождение ребёнка
18.01.1873
Сын: Левинсон-Лессинг Павел Юльевич
Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга Юльевна
Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вильчур Мария Юльевна
Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)
Смерть
19.05.1897