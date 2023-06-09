Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

10.12.1832

Дата смерти

19.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1832

Отец: Левинсон-Лессинг Давид

Мать: Розалия

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
24.09.1849

Дочь: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)

Рождение ребёнка
09.03.1861

Сын: Левинсон-Лессинг Франц (Федор Юрьевич)

Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.01.1873

Сын: Левинсон-Лессинг Павел Юльевич

Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга Юльевна

Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вильчур Мария Юльевна

Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)

Смерть
19.05.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург