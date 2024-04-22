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Глотов Захар Андреевич

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Место рождения

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.09.1900

Дата смерти

17.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1900

Отец: Глотов Андрей

Мать: не указана

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1940

Дочь: Фирсова Нинель Захаровна

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Иван Захарович

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Римма Захаровна

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Фёдор Захарович

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Анатолий Захарович

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Виктор Захарович

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Егор Захарович

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Зинаида Захаровна

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Марфа Захаровна

Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна

Смерть
17.06.1969
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