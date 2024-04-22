Глотов Захар Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1900
Дата смерти17.06.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1900
Отец: Глотов Андрей
Рождение ребёнка
10.02.1940
Дочь: Фирсова Нинель Захаровна
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Римма Захаровна
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глотов Анатолий Захарович
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Зинаида Захаровна
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Марфа Захаровна
Мать ребёнка: Глотова Анна Алексеевна
Смерть
17.06.1969