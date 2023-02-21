Селезнева Мария (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Селезнев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Носова Мария Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно