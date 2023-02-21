Селезнева Мария (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Мария (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Селезнев Иван Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Носова Мария Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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