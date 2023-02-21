Лисина (Молоткова) Татьяна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1945
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Молотков Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Бродовская Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Лисин Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945