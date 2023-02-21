Лисина (Молоткова) Татьяна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисина (Молоткова) Татьяна Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Молотков Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Бродовская Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Лисин Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисин Иван Михайлович

Смерть
1945
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