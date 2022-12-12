(Гром) Пелагея Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1883
Отец: Гром Онуфрий Петрович
Мать: Пелагея Ивановна
Ф. 931, О. 1, Д. по микрофильму - 2382, правильно - 2383, файл 347(стр. 206), запись 36 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-6D21
Крещение
05.09.1883
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
Неизвестно