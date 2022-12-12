(Гром) Пелагея Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гром) Пелагея Онуфриевна

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

03.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1883

Отец: Гром Онуфрий Петрович

Мать: Пелагея Ивановна

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. по микрофильму - 2382, правильно - 2383, файл 347(стр. 206), запись 36 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-6D21
Крещение
05.09.1883
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
Неизвестно
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