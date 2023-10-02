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Павлова Пилагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1898

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1898

Отец: Павлов Иван Акимович

Мать: Павлова Евфимия/Ефимия Родионовна

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