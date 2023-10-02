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Павлова Пилагея Ивановна
Павлова Пилагея Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1898
Пол
Женский
Отец
Павлов Иван Акимович
1877 г.р.
Мать
Павлова (Ревина) Евфимия/Ефимия Родионовна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1898
Отец:
Павлов Иван Акимович
Мать:
Павлова Евфимия/Ефимия Родионовна
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