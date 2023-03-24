БОЯРШИНОВ МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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БОЯРШИНОВ МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

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Место рождения

г. Очер Пермский край

Дата рождения

29.09.1880

Дата смерти

09.02.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880

Отец: Бояршинов ПРОКОПИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: ?

г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Волосова ТАТЬЯНА

Мать ребёнка: ?

г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: ЛИДИЯ

Мать ребёнка: ?

г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
22.09.1905

Сын: Бояршинов СЕРГЕЙ

Мать ребёнка: ?

ст.ВЕРЕЩАГИНО МОЛОТОВСКОЙ (ПЕРМСКОЙ ОБЛ.)
Рождение ребёнка
17.09.1907

Сын: Бояршинов АЛЕКСЕЙ

Мать ребёнка: ?

Пермская обл., Верещагинский р-н, Верещагино
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бояршинов КОНСТАНТИН

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шистерова ЗИНАИДА

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
11.09.1914

Сын: Бояршинов АЛЕКСАНДР

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольхова ВАЛЕНТИНА

Мать ребёнка: ?

Смерть
09.02.1933
Похороны
Неизвестно
станция Мулянка Пермский край
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