БОЯРШИНОВ МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
Место рожденияг. Очер Пермский край
Дата рождения29.09.1880
Дата смерти09.02.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880
Отец: Бояршинов ПРОКОПИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать: ?
г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Волосова ТАТЬЯНА
Мать ребёнка: ?
г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
22.09.1905
Сын: Бояршинов СЕРГЕЙ
Мать ребёнка: ?
ст.ВЕРЕЩАГИНО МОЛОТОВСКОЙ (ПЕРМСКОЙ ОБЛ.)
Рождение ребёнка
17.09.1907
Сын: Бояршинов АЛЕКСЕЙ
Мать ребёнка: ?
Пермская обл., Верещагинский р-н, Верещагино
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бояршинов КОНСТАНТИН
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шистерова ЗИНАИДА
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
11.09.1914
Сын: Бояршинов АЛЕКСАНДР
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольхова ВАЛЕНТИНА
Мать ребёнка: ?
Смерть
09.02.1933
Похороны
Неизвестно
станция Мулянка Пермский край