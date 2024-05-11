Катык Илья Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катык Сара Ильинична
Мать ребёнка: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)
Упоминание
Неизвестно
ГАРК - Государственный Архив Республики Крым | Ф. 241 (Таврическое и Одесское караимское духовное управление), оп. 1, д. 1457 - Метрическая книга о бракосочетаниях за 1858 г. | Херсон. 14 февраля. | И... Показать все
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
1860
Сын: Катык Абрам Ильич
Мать ребёнка: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)
Рождение ребёнка
1861 или 1862
Сын: Катык Иосиф Ильич
Мать ребёнка: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)
Смерть
1879