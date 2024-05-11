Катык Илья Абрамович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катык Илья Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катык Сара Ильинична

Мать ребёнка: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)

Упоминание
Неизвестно
ГАРК - Государственный Архив Республики Крым | Ф. 241 (Таврическое и Одесское караимское духовное управление), оп. 1, д. 1457 - Метрическая книга о бракосочетаниях за 1858 г. | Херсон. 14 февраля. | И... Показать все
Бракосочетание
1858

Жена: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)

Рождение ребёнка
1860

Сын: Катык Абрам Ильич

Мать ребёнка: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
1861 или 1862

Сын: Катык Иосиф Ильич

Мать ребёнка: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
1879
Евпатория, Евпатория, Республика Крым

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