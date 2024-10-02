Muhß Johann Gottlieb
Место рожденияИжорская колония
Дата рождения11.12.1777
Дата смерти19.04.1852
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1777
Отец: Muhß Joachim Heinrich
Мать: Muhß Maria Regina
Бракосочетание
29.10.1801
Рождение ребёнка
1808
Сын: Muhß Georg Adam
Мать ребёнка: Muhß (Eidemüller) Catharina Barbara
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Muhß Johann Michael
Мать ребёнка: Muhß (Eidemüller) Catharina Barbara
Рождение ребёнка
26.04.1811
Сын: Muhß Martin
Мать ребёнка: Muhß (Eidemüller) Catharina Barbara
Смерть
19.04.1852