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Muhß Johann Gottlieb

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

11.12.1777

Дата смерти

19.04.1852

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Жена

1779 г.р.

Дети

1808 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
1811 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1777

Отец: Muhß Joachim Heinrich

Мать: Muhß Maria Regina

Бракосочетание
29.10.1801

Жена: Muhß (Eidemüller) Catharina Barbara

Рождение ребёнка
1808

Сын: Muhß Georg Adam

Мать ребёнка: Muhß (Eidemüller) Catharina Barbara

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Muhß Johann Michael

Мать ребёнка: Muhß (Eidemüller) Catharina Barbara

Рождение ребёнка
26.04.1811

Сын: Muhß Martin

Мать ребёнка: Muhß (Eidemüller) Catharina Barbara

Смерть
19.04.1852

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