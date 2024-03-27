Газизова Гайнижихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Зайнаб
Отец ребёнка: Газизов Газетдин
Рождение ребёнка
1913
Сын: Газизов Аюп
Отец ребёнка: Газизов Газетдин
Рождение ребёнка
1914
Сын: Газизов Шогаеп
Отец ребёнка: Газизов Газетдин
Рождение ребёнка
15.07.1915
Сын: Газизов Юсуп
Отец ребёнка: Газизов Газетдин
Татарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган
Смерть
Неизвестно