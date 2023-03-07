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Салтыков Мирон (Мирко) Федоров

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Место рождения

поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салтыков Федор Давыдов

Мать: не указана

поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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