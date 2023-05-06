Петрова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Клавдия

Петрова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно