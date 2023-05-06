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Петрова Клавдия
Петрова Клавдия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Иван
1852 г.р.
Дети
Пелагия
1879 г.р.
Александр
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь:
Пелагия
Отец ребёнка:
Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Александр
Отец ребёнка:
Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Смерть
Неизвестно
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