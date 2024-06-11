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Черкасов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Черкасов Иван

Мать: Черкасова Анна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Сафронова (Черкасова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Черкасова (Некрасова) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова (Некрасова) Александра Тимофеевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
1976

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