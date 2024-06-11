Черкасов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Черкасов Иван
Мать: Черкасова Анна
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкасова (Некрасова) Александра Тимофеевна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
1976