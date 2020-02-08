Рыдевский Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1956
Дата смерти08.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Рыдевская Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Рыдевская Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Иванова Олеся Вячеславовна
Мать ребёнка: Иванова Галина Анатольевна
Смерть
08.02.2020