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Рыдевский Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1956

Дата смерти

08.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956

Отец: Рыдевский Алексей Бонифатович

Мать: Рыдевская Екатерина Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыдевская Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Рыдевская Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Рыдевская Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Иванова Олеся Вячеславовна

Мать ребёнка: Иванова Галина Анатольевна

Смерть
08.02.2020

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