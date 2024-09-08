Архипов Яков
Место рождения
Дата рождения04.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1863
Бракосочетание
06.06.1883
Рождение ребёнка
29.09.1884
Сын: Яковлев Сергей
Мать ребёнка: Федорова (Григорьева) Наталия 1жена
Рождение ребёнка
03.10.1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова (Григорьева) Наталия 1жена
Бракосочетание
02.07.1889
Рождение ребёнка
16.12.1890
Дочь: Яковлева Анастасия
Мать ребёнка: Спиридонова Варвара 2жена
Рождение ребёнка
08.07.1896
Дочь: Яковлева Мария
Мать ребёнка: Спиридонова Варвара 2жена
Смерть
Неизвестно