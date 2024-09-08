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Архипов Яков

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

04.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1863

Отец: Николаев Архип

Мать: Дмитриева Митриева (Семенова) Татьяна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.06.1883

Жена: Федорова (Григорьева) Наталия 1жена

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.09.1884

Сын: Яковлев Сергей

Мать ребёнка: Федорова (Григорьева) Наталия 1жена

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.10.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Григорьева) Наталия 1жена

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.07.1889

Жена: Спиридонова Варвара 2жена

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.12.1890

Дочь: Яковлева Анастасия

Мать ребёнка: Спиридонова Варвара 2жена

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.07.1896

Дочь: Яковлева Мария

Мать ребёнка: Спиридонова Варвара 2жена

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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