Житова (Житова) Васса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1895
Дата смерти14.12.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житов Иннокентий Иппатович
Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Житов Ипат Захарович
Рождение ребёнка
18.04.1918
Дочь: Житова Александра Ипатовна
Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович
Рождение ребёнка
16.02.1920
Дочь: Житова Анна Иптовна
Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович
Гогон, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.12.1923
Дочь: Короткова (Житова) Екатерина Ипатовна
Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович
Рождение ребёнка
14.03.1926
Дочь: Огнева (Житова) Евдокия Ипатовна
Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович
Рождение ребёнка
09.05.1931 ст.
Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович
Рождение ребёнка
09.12.1933
Сын: Житов Иннокентий Ипатович
Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович
Смерть
14.12.1967