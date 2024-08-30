Житова (Житова) Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житова (Житова) Васса Дмитриевна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

05.09.1895

Дата смерти

14.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1895

Отец: Житов Дмитрий Ильич

Мать: Житова (Большедворская) Матрена Степеновна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житов Иннокентий Иппатович

Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житов Николай Иппатович

Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житов Ипат Захарович

Рождение ребёнка
18.04.1918

Дочь: Житова Александра Ипатовна

Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович

Рождение ребёнка
16.02.1920

Дочь: Житова Анна Иптовна

Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович

Гогон, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.12.1923

Дочь: Короткова (Житова) Екатерина Ипатовна

Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович

Муромцовка, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.03.1926

Дочь: Огнева (Житова) Евдокия Ипатовна

Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович

Муромцовка, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.05.1931 ст.

Сын: Житов Николай Ипатович

Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович

Муромцовка, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.12.1933

Сын: Житов Иннокентий Ипатович

Отец ребёнка: Житов Ипат Захарович

Муромцовка, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.12.1967
Муромцовка, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

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