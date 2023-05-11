Цынкин Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цынкин Федор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цынкин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1932

Сын: Цынкин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна

Лазарево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цынкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цынкина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цынкина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цынкина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цынкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно