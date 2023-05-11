Цынкин Федор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цынкин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1932
Сын: Цынкин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна
Лазарево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цынкина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цынкина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цынкина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цынкина Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно