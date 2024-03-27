Халилов Жафяр Хамзинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халилов Хамзя Атаулович
Мать: Халилова Алия Исмаиловна
Рождение ребёнка
12.06.1958
Чембилей Горьковской области
Рождение ребёнка
29.01.1961
Чембилей Горьковской области
Рождение ребёнка
06.03.1966
Рождение ребёнка
17.02.1968
г. Москва(Сентябрь)
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халилова Мениря
Смерть
Неизвестно