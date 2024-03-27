Халилов Жафяр Хамзинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилов Жафяр Хамзинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халилов Хамзя Атаулович

Мать: Халилова Алия Исмаиловна

Рождение ребёнка
12.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилова Мениря

Чембилей Горьковской области
Рождение ребёнка
29.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилова Мениря

Чембилей Горьковской области
Рождение ребёнка
06.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилова Мениря

Рождение ребёнка
17.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилова Мениря

г. Москва(Сентябрь)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилова Мениря

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халилова Мениря

Смерть
Неизвестно
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