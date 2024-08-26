Зогов Ефим Семёнович
Место рожденияМалый Бохот
Дата рождения1766
Дата смерти30.01.1821 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1795 ст.
Дочь: Лукерья Ефимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
30.01.1821 ст.