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Зогов Ефим Семёнович

Место рождения

Малый Бохот

Дата рождения

1766

Дата смерти

30.01.1821 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1795 ст.

Дочь: Лукерья Ефимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Малый Бохот, Новинская волость, Осташковский уезд
Смерть
30.01.1821 ст.
Малый Бохот, Новинская волость, Осташковский уезд

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