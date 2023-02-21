Бирина (Шайтанова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1889
Дата смерти31.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1889
Отец: Шайтанов Федор
Мать: Шайтанова ?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бирин Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бирин Павел Александрович
Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кандалова Александра Александровна
Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бирин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1925
Дочь: Созонтьева Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.07.1970