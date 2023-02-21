Бирина (Шайтанова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина (Шайтанова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1889

Дата смерти

31.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1889

Отец: Шайтанов Федор

Мать: Шайтанова ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бирин Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бирин Павел Александрович

Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кандалова Александра Александровна

Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бирин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1925

Дочь: Созонтьева Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Бирин Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.07.1970
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