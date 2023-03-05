Kalashnikova Maria
Место рожденияслобода Меловатки, Кабанская волость, Купянский уезд, Харьковская губерния
Дата рождения1884
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Kalashnikov Gregory
Мать: не указана
слобода Меловатки, Кабанская волость, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1909
Дочь: Zemlyanskaya Alexandra
Отец ребёнка: Zemlyanskiy Dmitry
село Лиман, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
?.03.1942