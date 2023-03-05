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Kalashnikova Maria

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Место рождения

слобода Меловатки, Кабанская волость, Купянский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

LV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Kalashnikov Gregory

Мать: не указана

слобода Меловатки, Кабанская волость, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1909

Дочь: Zemlyanskaya Alexandra

Отец ребёнка: Zemlyanskiy Dmitry

село Лиман, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
?.03.1942
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