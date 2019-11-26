Баженова (Белецкая) Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Белецкая) Лидия Фёдоровна

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Место рождения

Кокчетавская область, Щучинский район, село Лесной хутор

Дата рождения

20.07.1936

Дата смерти

26.11.2019

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1936

Отец: Белецкий Фёдор

Мать: Белецкая Мария

Кокчетавская область, Щучинский район, село Лесной хутор
Бракосочетание
10.04.1956

Муж: Баженов Иван Васильевич

Казахстан, Кокчетавская обл., Щучинский р-он, с. Николаевка
Рождение ребёнка
09.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Казахстан, Кокчетавская обл., Щучинский р-он, с. Николаевка
Рождение ребёнка
14.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Казахстан, Кокчетавская обл., Щучинский р-он, с. Николаевка
Рождение ребёнка
05.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Кокчетавская область, Щучинский район, село Николаевка
Смерть
26.11.2019
Россия, г. Заводоуковск
Похороны
Неизвестно
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун
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