Баженова (Белецкая) Лидия Фёдоровна
Место рожденияКокчетавская область, Щучинский район, село Лесной хутор
Дата рождения20.07.1936
Дата смерти26.11.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1936
Отец: Белецкий Фёдор
Мать: Белецкая Мария
Кокчетавская область, Щучинский район, село Лесной хутор
Бракосочетание
10.04.1956
Казахстан, Кокчетавская обл., Щучинский р-он, с. Николаевка
Рождение ребёнка
09.02.1957
Казахстан, Кокчетавская обл., Щучинский р-он, с. Николаевка
Рождение ребёнка
14.02.1959
Казахстан, Кокчетавская обл., Щучинский р-он, с. Николаевка
Рождение ребёнка
05.08.1963
Кокчетавская область, Щучинский район, село Николаевка
Смерть
26.11.2019
Россия, г. Заводоуковск
Похороны
Неизвестно
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун