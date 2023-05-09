Курьянова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Курьянов Иван Петрович

Отец ребёнка: Курьянов Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Курьянов Ульян Петрович

Отец ребёнка: Курьянов Петр Ефимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Курьянова Федосья Петровна

Отец ребёнка: Курьянов Петр Ефимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курьянов Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно