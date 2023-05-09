Курьянова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Курьянов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Курьянов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Курьянова Федосья Петровна
Отец ребёнка: Курьянов Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно