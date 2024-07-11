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Наталья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

08.04.1856

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Парасковья Севастианова

Отец ребёнка: Савастиан Васильев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Стрельцов Максим Севастианов

Отец ребёнка: Савастиан Васильев

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ксения Севастианова

Отец ребёнка: Савастиан Васильев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Прокопий Севастианов

Отец ребёнка: Савастиан Васильев

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1849

Сын: Севастьянов Василий Севастианов

Отец ребёнка: Савастиан Васильев

Смерть
08.04.1856
Похороны
09.04.1856

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