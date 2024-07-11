Наталья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти08.04.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Парасковья Севастианова
Отец ребёнка: Савастиан Васильев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стрельцов Максим Севастианов
Отец ребёнка: Савастиан Васильев
Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ксения Севастианова
Отец ребёнка: Савастиан Васильев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Прокопий Севастианов
Отец ребёнка: Савастиан Васильев
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1849
Сын: Севастьянов Василий Севастианов
Отец ребёнка: Савастиан Васильев
Смерть
08.04.1856
Похороны
09.04.1856