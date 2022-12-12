Егорова Федора Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Федора Петровна

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Место рождения

Кобяйский улус, Республика Саха

Дата рождения

14.03.1934

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобяйский улус, Республика Саха
Место жительства
С 1958 по 1962
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1958
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1962 по 2004
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
Неизвестно
Сангар, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
2004
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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