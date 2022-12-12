Егорова Федора Петровна
Место рожденияКобяйский улус, Республика Саха
Дата рождения14.03.1934
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Кобяйский улус, Республика Саха
Место жительства
С 1958 по 1962
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1958
Место жительства
С 1962 по 2004
Место жительства
Неизвестно
Сангар, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
2004