Розганова (Рухлова) Зоя Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1924
Дата смерти23.11.2012
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1924
Отец: Рухлов Андрей Иванович
Мать: Зыкова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
01.05.1956
Сын: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Розганов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1960
Сын: Розганов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Розганов Михаил Иванович
Смерть
23.11.2012