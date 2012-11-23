Розганова (Рухлова) Зоя Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розганова (Рухлова) Зоя Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1924

Дата смерти

23.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1924

Отец: Рухлов Андрей Иванович

Мать: Зыкова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
01.05.1956

Сын: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Розганов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1960

Сын: Розганов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Розганов Михаил Иванович

Смерть
23.11.2012

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