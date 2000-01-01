Гулин Лука Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулин Лука Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1818

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Лукяновна

Мать ребёнка: Гулина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Лукяновна

Мать ребёнка: Гулина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
11.07.1849

Сын: Гулин Роман Лукянович

Мать ребёнка: Гулина Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Анна Ефимовна

Смерть
После 1866
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