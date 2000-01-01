Гулин Лука Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1818
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Лукяновна
Мать ребёнка: Гулина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Лукяновна
Мать ребёнка: Гулина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
11.07.1849
Мать ребёнка: Гулина Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулина Анна Ефимовна
Смерть
После 1866