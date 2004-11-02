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Тавасеева Анастасия Геннадьевна
Тавасеева Анастасия Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.2004
Пол
Женский
Отец
Тавасеев Геннадий Борисович
1974 г.р.
Мать
Тавасеева (Харламова) Елена Михайловна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2004
Отец:
Тавасеев Геннадий Борисович
Мать:
Тавасеева Елена Михайловна
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