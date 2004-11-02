Тавасеева Анастасия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТавасеева Анастасия Геннадьевна

Тавасеева Анастасия Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2004

Отец: Тавасеев Геннадий Борисович

Мать: Тавасеева Елена Михайловна