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Наумов Афанасий Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Наумов Наум Дмитриевич

Мать: Наумова ?

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Разумова Фекла Афанасьевна

Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Наумов Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна

с.Сметанино
Рождение ребёнка
1755

Сын: Наумов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Наумов Федот Афанасьевич

Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Наумов Тимофей Афанасьевич

Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Парасковья Андреевна

Смерть
1811
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