Наумов Афанасий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Наумов Наум Дмитриевич
Мать: Наумова ?
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Разумова Фекла Афанасьевна
Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна
с.Сметанино
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Наумов Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ирина Афанасьевна
Мать ребёнка: Наумова Парасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811