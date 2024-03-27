Сибгатуллин Хасян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибгатуллин Хасян

Место рождения

с. Уразовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям

Рождение ребёнка
15.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям

Рождение ребёнка
05.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1958
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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