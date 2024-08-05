Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сергей Андреевич
Мать ребёнка: (Третьякова (?)) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: (Третьякова (?)) Катерина Ивановна
Смерть
Неизвестно