Шишкин Юрий Александрович
Место рожденияг. Красноярск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Александр Романович
Мать: не указана
г. Красноярск
Рождение ребёнка
05.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кара-Балта, Кигизская ССР
Развод
29.03.1974
Жена: скрыто настройками приватности
с. Калиниское Фрунзенского района Киргизской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г. Красноярск
Причина смерти: Болезнь