Шишкин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Юрий Александрович

Место рождения

г. Красноярск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Александр Романович

Мать: не указана

г. Красноярск
Рождение ребёнка
05.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кара-Балта, Кигизская ССР
Развод
29.03.1974

Жена: скрыто настройками приватности

с. Калиниское Фрунзенского района Киргизской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Красноярск
Причина смерти: Болезнь