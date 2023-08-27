Сучков Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кто кто
Рождение ребёнка
12.10.1994
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.2003
Дочь: Сучкова Алина Олеговна
Мать ребёнка: Бабашева Разиля Асхатовна
Колосовка, Колосовский муниципальный район, Омская область