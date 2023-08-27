Сучков Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучков Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кто кто

Рождение ребёнка
12.10.1994

Сын: Сучков Владимир Олегович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.2003

Дочь: Сучкова Алина Олеговна

Мать ребёнка: Бабашева Разиля Асхатовна

Колосовка, Колосовский муниципальный район, Омская область

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