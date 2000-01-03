Самарин Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения10.02.1926
Дата смерти03.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926
Бракосочетание
26.05.1953
Жена: Эмма Георгиевна
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
05.06.1954
Дочь: Артамонова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Эмма Георгиевна
УССР, Полтавская обл
Рождение ребёнка
07.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эмма Георгиевна
Смерть
03.01.2000