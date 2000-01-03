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Самарин Владимир Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.02.1926

Дата смерти

03.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926

Отец: Самарин Александр Павлович

Мать: Самарина Прасковья Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
26.05.1953

Жена: Эмма Георгиевна

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
05.06.1954

Дочь: Артамонова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Эмма Георгиевна

УССР, Полтавская обл
Рождение ребёнка
07.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эмма Георгиевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.01.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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