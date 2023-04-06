Долгов Панкратий Евфремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1874 по 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1874 по 1875
Отец: Долгов Евфрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1898
Дочь: Гончарова Прасковья Панкратьевна
Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна
Бракосочетание
12.02.1899
Жена: Долгова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
21.10.1899
Дочь: Матрена Панкратьевна
Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна
Гриньково
Рождение ребёнка
03.06.1906
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна
Гриньково
Рождение ребёнка
1909
Сын: Долгов Константин Панкратьевич
Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна
Новосокольники, Псковская область, Россия
Деревня Гриньково
Рождение ребёнка
01.02.1913
Сын: Долгов Арсений Панкратьевич
Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана (Феня)
Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна
Смерть
Неизвестно
Грибово (Грибково)
Витебская губерния Сокольническая волость Невельский уезд