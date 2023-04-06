Долгов Панкратий Евфремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Панкратий Евфремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1874 по 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1874 по 1875

Отец: Долгов Евфрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1898

Дочь: Гончарова Прасковья Панкратьевна

Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна

Бракосочетание
12.02.1899

Жена: Долгова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
21.10.1899

Дочь: Матрена Панкратьевна

Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна

Гриньково
Рождение ребёнка
03.06.1906

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна

Гриньково
Рождение ребёнка
1909

Сын: Долгов Константин Панкратьевич

Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна

Новосокольники, Псковская область, Россия
Деревня Гриньково
Рождение ребёнка
01.02.1913

Сын: Долгов Арсений Панкратьевич

Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана (Феня)

Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Долгова Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно
Грибово (Грибково)
Витебская губерния Сокольническая волость Невельский уезд