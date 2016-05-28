Шамонина (Сайкина) Матрёна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1931
Дата смерти28.05.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1954
Сын: Шамонин Александр Петрович
Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
24.10.1955
Дочь: Федотова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
08.02.1960
Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
12.02.1966
Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшина Вера Петровна
Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич
Смерть
28.05.2016