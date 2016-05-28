Шамонина (Сайкина) Матрёна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамонина (Сайкина) Матрёна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1931

Дата смерти

28.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1954

Сын: Шамонин Александр Петрович

Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
24.10.1955

Дочь: Федотова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
08.02.1960

Сын: Шамонин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
12.02.1966

Сын: Шамонин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшина Вера Петровна

Отец ребёнка: Шамонин Пётр Сергеевич

Смерть
28.05.2016
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