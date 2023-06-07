Прокофий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иван Федоров
Мать: Елена Елисеева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Прокофьев
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1797
Сын: Федор Прокофьев
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Архип Прокофьев
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никитина
Смерть
Неизвестно