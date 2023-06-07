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Прокофий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иван Федоров

Мать: Елена Елисеева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Прокофьев

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1797

Сын: Федор Прокофьев

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Архип Прокофьев

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никитина

Смерть
Неизвестно