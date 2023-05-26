Дмитриченко Мефодий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти09.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Дмитриченко (dmitricenko) Филипп
Мать: Черненок Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
901 стрелковый полк рядовой
Смерть
09.03.1945
Козель, Рендсбург-Эккернфёрде, Шлезвиг-Гольштейн, Германия; Польша, Опольское воев., пов. Козельский, д. Розенгроф, окраина --> юж .д. Розенгрю