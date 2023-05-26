Дмитриченко Мефодий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриченко Мефодий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

09.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Дмитриченко (dmitricenko) Филипп

Мать: Черненок Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
901 стрелковый полк рядовой
Смерть
09.03.1945
Козель, Рендсбург-Эккернфёрде, Шлезвиг-Гольштейн, Германия; Польша, Опольское воев., пов. Козельский, д. Розенгроф, окраина --> юж .д. Розенгрю