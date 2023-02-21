Колесников Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1955
Сын: Колесников Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Колесникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.06.1957
Дочь: Матвиенко Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Колесникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.08.1960
Сын: Колесников Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Колесникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.05.1964
Сын: Колесников Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Колесникова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно