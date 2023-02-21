Колесников Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Георгий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1955

Сын: Колесников Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Колесникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.06.1957

Дочь: Матвиенко Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Колесникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.08.1960

Сын: Колесников Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Колесникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.05.1964

Сын: Колесников Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Колесникова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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