Пигалицина Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиПосле 29.04.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1825
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.1827
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 29.04.1827