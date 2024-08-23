Пигалицина Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалицина Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

После 29.04.1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1825 г.р.
1827 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1825

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.1827

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.04.1827

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