Соловова Алёна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1989
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колядин Иван Олегович
Рождение ребёнка
11.08.2012
Дочь: Колядина Алина Ивановна
Отец ребёнка: Колядин Иван Олегович
Рождение ребёнка
25.08.2021
Отец ребёнка: Колядин Иван Олегович