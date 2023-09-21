Соловова Алёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловова Алёна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колядин Иван Олегович

Рождение ребёнка
11.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колядин Иван Олегович

Рождение ребёнка
11.08.2012

Дочь: Колядина Алина Ивановна

Отец ребёнка: Колядин Иван Олегович

Рождение ребёнка
25.08.2021

Сын: Колядин Артём Иванович

Отец ребёнка: Колядин Иван Олегович

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