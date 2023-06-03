Хомякова (Цуренкова) Евгения Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова (Цуренкова) Евгения Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цуренков Емельян

Мать: Цуренкова Ксения

Рождение ребёнка
26.06.1952

Сын: Хомяков Александр Иванович

Отец ребёнка: Хомяков Иван Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомяков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Хомяков Иван Андрианович

Смерть
Неизвестно