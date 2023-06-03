Хомякова (Цуренкова) Евгения Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цуренков Емельян
Мать: Цуренкова Ксения
Рождение ребёнка
26.06.1952
Сын: Хомяков Александр Иванович
Отец ребёнка: Хомяков Иван Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомяков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Хомяков Иван Андрианович
Смерть
Неизвестно