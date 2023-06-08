Чебанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебанов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чебанов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1915

Сын: Чебанов Николай

Мать ребёнка: Чебанова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Раиса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебанов Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаульская Елизавета

Мать ребёнка: Чебанова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебанов Владимир

Мать ребёнка: Чебанова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошунова Мария

Мать ребёнка: Чебанова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебанова Дарья

Смерть
Неизвестно