Чебанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чебанов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1915
Сын: Чебанов Николай
Мать ребёнка: Чебанова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Раиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанов Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаульская Елизавета
Мать ребёнка: Чебанова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанов Владимир
Мать ребёнка: Чебанова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошунова Мария
Мать ребёнка: Чебанова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чебанова Дарья
Смерть
Неизвестно