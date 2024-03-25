Солнцева (Соцкова) Аграфена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
23.10.1865
Сын: Солнцев (соцков) Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
14.08.1867
Сын: Солнцев (соцков) Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
12.09.1869
Сын: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
05.06.1871
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Солнцев (соцков) Тимофей Гаврилович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно