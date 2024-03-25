Солнцева (Соцкова) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Аграфена Ивановна

Место рождения

Яконское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Яконское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1865

Сын: Солнцев (соцков) Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
14.08.1867

Сын: Солнцев (соцков) Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
12.09.1869

Сын: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
05.06.1871

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Солнцев (соцков) Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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