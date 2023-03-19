Лесковец Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесковец Оксана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1971

Отец: Геннадий

Мать: Андреева Нина Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тодинов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тодинов Андрей Петрович

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