Лесковец Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1971
Отец: Геннадий
Рождение ребёнка
16.08.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тодинов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тодинов Андрей Петрович