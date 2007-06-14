Бойко (Швыдко) Фекла Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1924
Дочь: Михуткина Анна Павловна
Отец ребёнка: Бойко Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бойко Анастасия Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Федор Павлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно