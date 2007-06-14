Бойко (Швыдко) Фекла Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Швыдко) Фекла Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1924

Дочь: Михуткина Анна Павловна

Отец ребёнка: Бойко Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бойко Анастасия Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Василий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Федор Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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